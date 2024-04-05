В Индустриальном районе Хабаровска ввели режим ЧС из-за повышения радиационного фона Обложка © Shutterstock / FOTODOM На участке территории Индустриального района Хабаровска выявлено повышение естественного радиационного фона, для поиска и устранения источника излучения введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
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