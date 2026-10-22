Знаменитый советский и российский артист, художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов в интервью «СЭ» рассказал о встрече со Львом Яшиным за несколько дней до смерти великого вратаря.
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