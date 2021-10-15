Сказка для двоих

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Нужно ли женщинам рыцарство в 21 веке, и как мы будем обходиться без него?

Нужно ли женщинам рыцарство в 21 веке, и как мы будем обходиться без него?

Недавно лента принесла случай из будней одной студентки. Ярким солнечным днем она шла по осенней алее, шурша листьями.

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bianka Белая
Полностью согласна.
Vera Dobryagina
Да всё правильно, хорошая статья, спасибо.
Халида Мендыбаева
Так получилось, что я рано овдовела. Начинались годы перестройки, нужно было выживать и поднимать сына. Справилась, всегда имела работу. Оказалось. что у меня сильный характер, надежды на чью-то помощь не было. Но сейчас оглядываясь назад, хочется думать, что не всем женщинам приходилось тянуть воз жизни самим. Хочется иметь рядом сильное плечо, надежду, что тебя поймут и приласкают в любом случае . Мы, женщины, всё вынесем на своих плечах, но мы слабый пол в отношении эмоций, поэтому рыцарство нам необходимо. Оно нисколько не унижает, а подчёркивает мужской интерес и радость жизни!

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