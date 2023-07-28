«Получите по полной!» – Путин дал свой ответ на продление санкций ЕС

Господин "Обещалки" в своём репертуаре"мы им, пусть попробуют, да их мы..." и все. У него "Обязательства"!

Erl Schweizer

Ошибочны эти ответные меры, не адекватны. Адекватность, когда так: вы объявляли нам санкции столько-то лет, следовательно, наши ответные санкции будут продолжаться не меньшее количество лет после прекращения ваших. Сегодняшняя ваша цель - удушение экономики России, следовательно, нашей целью является удушение Ваших экономик в ЕС.