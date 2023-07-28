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«Получите по полной!» – Путин дал свой ответ на продление санкций ЕС

«Получите по полной!» – Путин дал свой ответ на продление санкций ЕС

Вы будете платить, очень дорого платить, за каждое ваше слово и даже букву. За каждый восклицательный знак в ваших пафосных лозунгах!.

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Комментарии
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Владимир Лагно
Господин &quot;Обещалки&quot; в своём репертуаре&quot;мы им, пусть попробуют, да их мы...&quot; и все. У него &quot;Обязательства&quot;!
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11 час.
Erl Schweizer
Ошибочны эти ответные меры, не адекватны. Адекватность, когда так: вы объявляли нам санкции столько-то лет, следовательно, наши ответные санкции будут продолжаться не меньшее количество лет после прекращения ваших. Сегодняшняя ваша цель - удушение экономики России, следовательно, нашей целью является удушение Ваших экономик в ЕС.
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10 час.
Людмила Лиханова
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7 час.

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