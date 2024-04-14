Музыка Филипа Гласса в кафедральном соборе святых Петра и Павла

В кафедральном соборе святых Петра и Павла фестиваль Sound Up представит российскую премьеру «Another Look at Harmony»Sound Up Музыка Филипа Гласса прозвучит в исполнении ансамбля Intrada под управлением Екатерины Антоненко и органистки Ксении Свириденкочитайте на monocle.
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