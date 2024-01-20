Вчера и позавчера в новостях рассказывали, что на кременском участке фронта на позиции ВСУк зашла рота, состоящая только из баб.
Об укропских женских подразделениях
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Бурят Бурятов
Враг : существо без полое ,,,,,
Ответить
4 час.
Мария Беликова
У украинок выбор между панелью в Европке и крысами в окопах. Допрыгались майданутые. Мечтали о халяве и кружевных труселях. Получили.
Ответить
4 час.
Сергей Лобачев
Все так. Но. Психологически трудно стрелять по женщине, если ты настоящий мужик конечно и даже если она враг. Это переломить что то в себе надо. И надо это сделать обязательно иначе она тебя...
Ответить
3 час.
Свежие комментарии