Об укропских женских подразделениях

У украинок выбор между панелью в Европке и крысами в окопах. Допрыгались майданутые. Мечтали о халяве и кружевных труселях. Получили.

Сергей Лобачев

Все так. Но. Психологически трудно стрелять по женщине, если ты настоящий мужик конечно и даже если она враг. Это переломить что то в себе надо. И надо это сделать обязательно иначе она тебя...