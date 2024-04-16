Российские туристы назвали алтайскую кедровую халву одной из любимых сладостей

Этот десерт популярен как в Алтайском крае, так и в соседней Республике Алтай Онлайн-сервис путешествий tutu опросил три тысячи российских туристов и выяснил, какие сладости нужно попробовать в путешествии по стране.
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