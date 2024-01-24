Депутат Рады Тарута заявил о некомпетентности Зеленского и его команды

REUTERS/Alina Smutko Украинский олигарх, депутат Верховной рады Сергей Тарута заявил о некомпетентности действующего президента страны Владимира Зеленского и его команды, сообщает испанская газета El Mundo.
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