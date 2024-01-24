РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ира
    Ждем сообщений о достойном наказании этой шалавы...Пьяная пассажирка...
  • Ира
    Пятиклассники, а уже кровавые преступники... Живем, как в Зазеркалье - что ни день, то смерть, да кровь, да обман, да...Суд арестовал уча...
  • Эльдар Алиев
    На сколько (( цены как в ноябре не сталиМинсельхоз сообщи...

Депутат Рады Тарута заявил о некомпетентности Зеленского и его команды

Депутат Рады Тарута заявил о некомпетентности Зеленского и его команды

REUTERS/Alina Smutko Украинский олигарх, депутат Верховной рады Сергей Тарута заявил о некомпетентности действующего президента страны Владимира Зеленского и его команды, сообщает испанская газета El Mundo.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх