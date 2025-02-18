Теннисист Бублик о дисквалификации Синнера: меня бы отстранили на четыре года

Казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о дисквалификации первой ракетки мира итальянца Янника Синнера из-за допинг-дела, отметив, что его отстранение в аналогичном случае было бы гораздо больше.
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