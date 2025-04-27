Крупнейший производитель молний представил самозастёгивающуюся застёжку-м...

Крупнейший производитель молний представил самозастёгивающуюся застёжку-молнию с пультом ДУКрупнейший в мире производитель застёжек-молний, японская компания YKK, объявила об успешном тестировании прототипа автоматической молнии на дистанционным управлении.
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