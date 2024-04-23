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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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LG начала выпуск двухрежимных OLED-панелей — они поддерживают 1080р/480 Гц и 4К/240 Гц...

LG начала выпуск двухрежимных OLED-панелей — они поддерживают 1080р/480 Гц и 4К/240 Гц...

LG начала выпуск двухрежимных OLED-панелей — они поддерживают 1080р/480 Гц и 4К/240 ГцЮжнокорейская компания LG Display в этом месяце начала серийное производство 31,5-дюймовых панелей OLED с поддержкой переключения частоты обновления и разрешения экрана.

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