LG начала выпуск двухрежимных OLED-панелей — они поддерживают 1080р/480 Гц и 4К/240 Гц...

LG начала выпуск двухрежимных OLED-панелей — они поддерживают 1080р/480 Гц и 4К/240 ГцЮжнокорейская компания LG Display в этом месяце начала серийное производство 31,5-дюймовых панелей OLED с поддержкой переключения частоты обновления и разрешения экрана.
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