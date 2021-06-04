Не нужны мне такие гости !

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИНе нужны мне такие гости ! Выдались у нас мужем выходные : целых четыре дня ,и вместе . Радуемся потому ,что у нас не всегда выходные совпадают .Вернуться к статье133НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТАНЯ ЗАХАРОВА (Медянцева)Да уж! Гости называется, комиссия с проверкой. Место где можно за чужой счет отдохнуть и гадостей наговорить. Избави Бог от таких!Голубин Михаил ВладимировичА почему бы не почистить текст от мусора, даже если он не ваш? Читать такие строки с ненужными пробелами и знаками препинания - головная боль.Сергей ЮгЗапСибНу не читай, насильно никто не заставляет.lev birjukovЯ тоже на даче гостей не люблю ... Приедут, наотдыхаются, а ты убирай за ними...ТАНЯ ЗАХАРОВА (Медянцева)Все таки разные гости бывают. Есть и такие с которыми приятно пообщатьсяНаум НаумовДа. Тётки очень не любят, когда их мужья едут к друзьям, помогать по хозяйству. Вот, чтобы отбить охоту приглашать мужа помочь, деваха приехала с мужем, захватив маму и детей, насвинячила, оскорбила хозяйку и достигла своей цели. Теперь хрен кто попросит ёйного мужа приехать помочь.ТАНЯ ЗАХАРОВА (Медянцева)Тетки как раз нормальные. И сами все сделают и к мужу с уважением. Мне жаль Ивана, мужа этой фифы, может это был уже единственный его друг? А она якобы из за ревности напросилась в гости? Не верю! Ей нужен безропотный муж - раб. Который все делает по указке фифы и нечего ему сравнивать, как живут другие. Она просто отсекает от него всех друзей и приятелей. При фифе они ничего не сделали, и ничем гость не помог, как обычно. Вы этого не заметили?Наум НаумовЧего же тут нормального, когда муж в рабстве у жены?!Marina Perepechai"Ёйного"?Чейного ёйного?))))Наум НаумовЁйного, это жены Ивана.Елена Мамоновалучше нанять помощника и всёНаум НаумовА ещё лучше, не жениться и самому распоряжаться собой.Елена Мамоноваа это вообще лучший вариантКомментировать
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