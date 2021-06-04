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Не нужны мне такие гости !

Не нужны мне такие гости !

Выдались у нас мужем выходные : целых четыре дня ,и вместе . Радуемся потому ,что у нас не всегда выходные совпадают .

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ТАНЯ ЗАХАРОВА (Медянцева)
Да уж! Гости называется, комиссия с проверкой. Место где можно за чужой счет отдохнуть и гадостей наговорить. Избави Бог от таких!
Голубин Михаил Владимирович
А почему бы не почистить текст от мусора, даже если он не ваш? Читать такие строки с ненужными пробелами и знаками препинания - головная боль.
Сергей ЮгЗапСиб
Ну не читай, насильно никто не заставляет.
lev birjukov
Я тоже на даче гостей не люблю ... Приедут, наотдыхаются, а ты убирай за ними...
ТАНЯ ЗАХАРОВА (Медянцева)
Все таки разные гости бывают. Есть и такие с которыми приятно пообщаться
Наум Наумов
Да. Тётки очень не любят, когда их мужья едут к друзьям, помогать по хозяйству. Вот, чтобы отбить охоту приглашать мужа помочь, деваха приехала с мужем, захватив маму и детей, насвинячила, оскорбила хозяйку и достигла своей цели. Теперь хрен кто попросит ёйного мужа приехать помочь.
ТАНЯ ЗАХАРОВА (Медянцева)
Тетки как раз нормальные. И сами все сделают и к мужу с уважением. Мне жаль Ивана, мужа этой фифы, может это был уже единственный его друг? А она якобы из за ревности напросилась в гости? Не верю! Ей нужен безропотный муж - раб. Который все делает по указке фифы и нечего ему сравнивать, как живут другие. Она просто отсекает от него всех друзей и приятелей. При фифе они ничего не сделали, и ничем гость не помог, как обычно. Вы этого не заметили?
Наум Наумов
Чего же тут нормального, когда муж в рабстве у жены?!
Marina Perepechai
"Ёйного"?Чейного ёйного?))))
Наум Наумов
Ёйного, это жены Ивана.
Елена Мамонова
лучше нанять помощника и всё
Наум Наумов
А ещё лучше, не жениться и самому распоряжаться собой.
Елена Мамонова
а это вообще лучший вариант

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