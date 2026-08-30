Врачи и фельдшеры могут получить дополнительную защиту от нападений

«Единая Россия» будет добиваться ужесточения ответственности за нападения на врачей и фельдшеров, а также усиления их правовой защиты, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.
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