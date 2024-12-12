Лоббисты готовят праздник для мигрантов в России

АЗ

Андрей Зарубкин

В Белоруссии прекрасно обходятся без мигрантов. На рынках торгуют белоруссы. На улицах чисто. Зачем России лечить, учить, выдавать пособия толпам мигрантов? Сейчас в России мигранты строят для себя дешевые хуснуллинки.