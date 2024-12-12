Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 809 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр яросв
    Зачем вообще нам нужны семьи мигрантов, антинародная дума упорно хочет заменить коренные народы России на мигрантов.В Думе по-разному...
  • Валентина смольникова
    Диаспоры давно пора запретить.В России предложи...
  • Elena Dmitrieva
    Затулина надо депортировать в Таджикистан без права возвращения в течение 30 лет. Пусть насладится обществом любимых ...В Думе по-разному...

Лоббисты готовят праздник для мигрантов в России

Лоббисты готовят праздник для мигрантов в России

Дмитрий Кот Лоббисты, выступающие за массовый приток иностранцев в Россию, разрабатывают законопроект, который станет настоящим благом для мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЗ
Андрей Зарубкин
В Белоруссии прекрасно обходятся без мигрантов. На рынках торгуют белоруссы. На улицах чисто. Зачем России лечить, учить, выдавать пособия толпам мигрантов? Сейчас в России мигранты строят для себя дешевые хуснуллинки.
Ответить
8 час.
Sergiy Che
...срочно прискакал врать Зарубкин))) - https://ibmedia.by/news/belarus-uzhe-god-zavlekaet-trudovyh-migrantov-kakovy-pervye-rezultaty/
Беларусь уже год завлекает трудовых мигрантов. Каковы первые результаты – ibmedia
ibMedia.by
Ответить
5 час.
Ирина Литвин
Какой ужас
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх