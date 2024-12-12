Дмитрий Кот Лоббисты, выступающие за массовый приток иностранцев в Россию, разрабатывают законопроект, который станет настоящим благом для мигрантов.
Лоббисты готовят праздник для мигрантов в России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЗ
Андрей Зарубкин
В Белоруссии прекрасно обходятся без мигрантов. На рынках торгуют белоруссы. На улицах чисто. Зачем России лечить, учить, выдавать пособия толпам мигрантов? Сейчас в России мигранты строят для себя дешевые хуснуллинки.
Ответить
8 час.
Sergiy Che
...срочно прискакал врать Зарубкин))) - https://ibmedia.by/news/belarus-uzhe-god-zavlekaet-trudovyh-migrantov-kakovy-pervye-rezultaty/
Беларусь уже год завлекает трудовых мигрантов. Каковы первые результаты – ibmedia
ibMedia.by
Ответить
5 час.
Ирина Литвин
Какой ужас
Ответить
5 час.
Свежие комментарии