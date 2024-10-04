⚡Путин поддержал идею проводить "Разговоры о важном" с детского сада Это президенту предложила одна из финалисток конкурса "Учитель года".
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⚡Путин поддержал идею проводить "Разговоры о важном" с детского сада Это президенту предложила одна из финалисток конкурса "Учитель года".