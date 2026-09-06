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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» одержала 40 разгромных побед при Флике за 121 матч. Сегодня – 5:0 с «Валенсией»

« Барселона » одержала 40-ю крупную победу при  Ханс-Дитере Флике . Сегодня каталонская команда разгромила «Валенсию» со счетом 5:0 в 4-м туре Ла Лиги .

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