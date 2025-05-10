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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Если бы мне пришлось выбирать между сигнализацей, немецкой овчаркой и Ачерби для охраны дома, я бы выбрал Франческо». Кроос о защитнике «Интера»

«Если бы мне пришлось выбирать между сигнализацей, немецкой овчаркой и Ачерби для охраны дома, я бы выбрал Франческо». Кроос о защитнике «Интера»

Защитник «Интера» сравнял счет на 93-й минуте ответного матча с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов (4:3, первая игра – 3:3).

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