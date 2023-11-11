Корабль Cargo Dragon состыковался с МКС

Стыковка грузового корабля Cargo Dragon с Международной космической станцией осуществлена в рамках 29-й коммерческой миссии по доставке грузов, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
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