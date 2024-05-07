Выручка калужского «Кристалла» за 2023 год составила 3,6 миллиарда рублей

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» опубликовал финансовую отчетность за 2023 год. Согласно приведенным в ней данным, за 2023 год выручка завода выросла на 73% по сравнению с предыдущим годом и составила 3 миллиарда 695 миллионов 490 тысяч рублейКалужский ликеро-водочный завод «Кристалл» опубликовал финансовую отчетность за 2023 год.
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