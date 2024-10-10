Болгар спускала миллионы долларов Павла Дурова, на что угодно но кроме детей

Георгий Лобушкин поделился деталями скандала, связанного с Павлом Дуровым. Он утверждает, что Ирина Болгар получила от основателя Telegram семь миллионов долларов, которые должны были быть использованы исключительно для нужд детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии