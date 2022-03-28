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Устюгов об олимпийской эстафете: «За сколько километров до финиша почувствовал, что Клэбо меня не догнать? Я еще на старте об этом знал»

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, как для него сложилась победная эстафета на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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