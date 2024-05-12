Фильм «Сто лет тому вперед» стал седьмым русским фильмом, собравшим миллиард рублей в кинопрокате

Премьера кинокартины состоялась 18 апреля.Фильм «Сто лет тому вперед», снятый по мотивам повести Кира Булычева, собрал в русском кинопрокате более 1 млрд рублей, став седьмой отечественной премьерой, добившейся такого результата с начала 2024 года.
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