Фильм «Сто лет тому вперед» стал седьмым русским фильмом, собравшим миллиард рублей в кинопрокате

Премьера кинокартины состоялась 18 апреля.Фильм «Сто лет тому вперед», снятый по мотивам повести Кира Булычева, собрал в русском кинопрокате более 1 млрд рублей, став седьмой отечественной премьерой, добившейся такого результата с начала 2024 года.