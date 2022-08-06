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Полстяной не дали выступать за Латвию за отказ выйти из гражданства РФ

Полстяной не дали выступать за Латвию за отказ выйти из гражданства РФ

РИА Новости/Владимир Песня Лидер сборной Латвии по художественной гимнастике Елизавета Полстяная не стала отказываться от гражданства РФ, из-за чего ее фамилия была убрана из заявки национальной команды на предстоящий чемпионат мира в Софии.

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