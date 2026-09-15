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Царьград

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В Ростове на АЗС очереди до 100 машин, часть заправок без топлива

В Ростове на АЗС очереди до 100 машин, часть заправок без топлива

Очереди на автозаправочных станциях Ростова-на-Дону сохраняются. Согласно мониторингу Donday, проведённому 15 сентября, на некоторых АЗС скопление машин доходит до сотни.

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