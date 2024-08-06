Эвакуированные жители из обрушившегося здания в Петроградском районе расположились в соцдоме на Чкаловском проспекте

Всем пострадавшим выделены квартиры с необходимыми удобствами для комфортного проживания В результате обрушения здания на Большой Зелениной, в Петроградском районе, 25 человек нашли временное убежище в соцдоме на Чкаловском проспекте.
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