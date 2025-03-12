ТАСС: вылазка по трубе к Судже воодушевила всех солдат РФ в Курской области

Командир по военно-политической работе добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг» Анатолий Бибилов назвал героической вылазку российских военных в тыл по подземной трубе к Судже.
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