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Царьград

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СК предъявил обвинение двум жительницам Сыктывкара за фото взлом

СК предъявил обвинение двум жительницам Сыктывкара за фото взлом

В Сыктывкаре две женщины, 30 и 37 лет, обвиняются по статье 137 УК РФ за отправку интимных фото. Они получили доступ к телефону знакомого, сделали скриншоты и отправили их в соцсетях бывшей жене мужчины.

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