Случится ли бегство вкладчиков, когда ставка упадет: банки дали ответ

76,5% крупных российских банков не ожидают массового оттока вкладчиков в случае резкого снижения ключевой ставки, пишет РБК со ссылкой на совместное исследование рейтингового агентства НКР и группы компаний «Б1».
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