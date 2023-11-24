Бортич танцует, Исакова лечит: гид по 2-му кинофестивалю авторского кино «Зимний»

Второй Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» пройдет в Москве с 1 по 7 декабря. Как и в прошлом году, в конкурс включены новые отечественные картины, до этого не показанные на других фестивалях – правда, теперь их не десять, а восемь.