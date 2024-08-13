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Диетолог Дианова: в картофеле содержится полезный для нервов магний

Диетолог Дианова: в картофеле содержится полезный для нервов магний

Картофель полезней хлеба и риса. Входящие в его состав магний и ниацин поддержат нервную систему. Исполнительный директор национального исследовательского центра «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог, гепатолог Нурия Дианова сообщила об этом «Радио 1».

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