Демонстрация вооружения и боеприпасов «Хезболлы», обнаруженных израильскими военными в ходе разведывательно-поисковых мероприятий в южном Ливане.
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Демонстрация вооружения и боеприпасов «Хезболлы», обнаруженных израильскими военными в ходе разведывательно-поисковых мероприятий в южном Ливане.
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