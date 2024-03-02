Астролог Анжела Перл назвала четыре знака Зодиака, кому март принесет счастье

С уходом зимы сменится и энергетика периода, оказывающая влияние на представителей разных созвездий. По словам астролога Анжелы Перл, приход весны откроет для каждого из нас новые возможности и перспективы.
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