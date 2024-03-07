Мужская драка в женский день: Нганну и Джошуа сделают супершоу

В Международный женский день в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет боксерское шоу, главным событием которого станет бой бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа и экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.
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