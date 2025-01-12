Британцы сочли Маска виновным в негативном влиянии на политику страны

Observer: 53 % британцев заявили о негативном влиянии Маска на политику страны Более половины британских избирателей заявили, что американский предприниматель Илон Маск негативно влияет на политику Великобритании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии