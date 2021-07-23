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«Какой-то транс»: народ в шоке от честного вида неузнаваемой Лопыревой без ретуши и фильтров

«Какой-то транс»: народ в шоке от честного вида неузнаваемой Лопыревой без ретуши и фильтров

«Какой-то транс»: народ в шоке от честного вида неузнаваемой Лопыревой без ретуши и фильтров stAdmКогда видишь снимки телеведущей и фотомодели Виктории Лопыревой в ее «Инстаграме», то начинаешь стыдиться собственной внешности и комплексовать.

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