«Какой-то транс»: народ в шоке от честного вида неузнаваемой Лопыревой без ретуши и фильтров stAdmКогда видишь снимки телеведущей и фотомодели Виктории Лопыревой в ее «Инстаграме», то начинаешь стыдиться собственной внешности и комплексовать.