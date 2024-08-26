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Симоньян одной фразой объяснила, зачем «закрыли» Дурова

Симоньян одной фразой объяснила, зачем «закрыли» Дурова

Главный редактор RT, журналист Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале одной фразой объяснила, зачем во франции «закрыли» Павла Дурова.

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