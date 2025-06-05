Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Путин анонсировал «ответку» Киеву за серию терактов; Трамп уверяет, что ничего не знал

Путин анонсировал «ответку» Киеву за серию терактов; Трамп уверяет, что ничего не знал

Владимир Путин и Дональд Трамп провели (по инициативе последнего) четвёртый телефонный разговор с момента вступления американского президента в должность.

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