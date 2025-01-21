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Царьград

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Трамп отдал распоряжение: флаг США вновь поднят над посольством в Москве

Трамп отдал распоряжение: флаг США вновь поднят над посольством в Москве

В Москве над посольством США вновь поднят флаг по распоряжению Дональда Трампа. Это изменило указ Байдена о приспускании флагов в знак памяти о Джимми Картере.

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