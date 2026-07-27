В Омске зарезервируют земельные участки под строительство первой линии метро. Соответствующий проект приказа подготовило региональное министерство имущественных отношений.
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В Омске зарезервируют земельные участки под строительство первой линии метро. Соответствующий проект приказа подготовило региональное министерство имущественных отношений.
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