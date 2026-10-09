Дмитриев рассказал об итогах разговора Путина и Трампа

Дмитриев: энергетическое сотрудничество РФ и США принесет пользу миру © РИА Новости / POOL Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
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