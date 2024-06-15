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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анна Калмыкова: «Здорово, что после школы получу право поступить в спортивный вуз без экзаменов. Но пока я не определилась, где буду продолжать образование»

Спортсменке 15 лет, накануне она выиграла золото в опорном прыжке на Играх БРИКС в Казани. Благодаря этой победе она сможет поступить в спортивный вуз без экзаменов.

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