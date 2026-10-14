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Мировое обозрение

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В Раде заявили о 200-процентной зависимости ВСУ от терминалов Starlink

В Раде заявили о 200-процентной зависимости ВСУ от терминалов Starlink

Главное в тезисах: Тотальная зависимость: Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил о 200-процентной зависимости украинских войск от спутниковой сети Starlink.

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