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Царьград

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Штаты приближаются к цели: Трамп заявил о близости – Переговоры об Украине затмили Нетаньяху

Штаты приближаются к цели: Трамп заявил о близости – Переговоры об Украине затмили Нетаньяху

Трамп заявил, что Штаты приближаются к цели на Украине. Её он пока обозначает как завершение конфликта между Россией и Украиной.

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