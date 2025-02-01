Кому принадлежали территории, которые недавно входили и все еще входят в состав современного украинского государства? Исторические права на украинские земли вскоре станут предметом дискуссии профессионалов, заявил глава СВР и Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Из каких лоскутов была создана Украина
Комментарии
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Eduard
Загуглите какой была Украина до 1914 года или раньше! Тогда и Украины как таковой не было)
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22 час.
Лариса Галахова
А что гуглить, мы и так знаем об этом.Но вы объясните это копателям чёрного моря , уверенным в своей избранности и величии.
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16 час.
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