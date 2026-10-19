События последних недель, связанные с ограничением доступа к разведданным и снижением скорости работы Starlink со стороны США, являются «выкручиванием рук» президенту Украины Владимиру Зеленскому.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кушнер: Трамп зая...
- Депутат ЕП Штрак-...
- В Петербурге двое...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым