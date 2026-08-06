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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуран стоит 9 млн в Фэнтези Португалии, он на 2 млн дешевле самого дорогого игрока лиги – Луиса Суареса. Павлидиса можно купить за 10,5, Престианни – за 8

На Спортсе’’ продолжается сбор команд в Фэнтези чемпионата Португалии , турнир стартует в пятницу, 7 августа.

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