Россияне оценивают стоимость и форму организации свадьбы

В России продолжаются дискуссии о том, как правильно провести свадьбу. Опрос, проведенный ВТБ и банком "Открытие", показал, что каждый четвертый россиянин считает, что свадьба должна быть пышной, чтобы запомниться на всю жизнь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии