Кинокритик Шнейдеров: после контракта с UTA гонорары Юры Борисова составят миллионы долларов

Заключение контракта с одной из трех крупнейших агентских компаний Голливуда United Talent Agency (UTA) даст российскому актеру Юре Борисову возможность получать гонорары, измеряющиеся миллионами долларов.
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