А ихтаместь! Подоляка возмутило замалчивание Минобороны подвигов спецназа «Ахмат» на Курщине

БлокнотРУ Военный блогер Юрий Подоляка обратил внимание, что в официальных сводках Министерства обороны России, касающихся непосредственно Курской области, почему-то ни слова нет о доблестных бойцах спецназа «Ахмат».
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