ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 360 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Васильев
    Юмористка. В паре с ментом ее вообще за ОПГ принимали. Пусть радуется, что не подстрелили для профилактики. На самом ...Дагестанка распла...
  • Алексей Васильев
    А почему? Вроде не нищеброды. С совестью и культурой проблемы?Дагестанка распла...
  • Виктор Хованов
    Сами виноваты, что так себя зарекомендовали и времена, когда "свинарки" охотно сдавали жильё вместе со своим телом "п...Дагестанка распла...

А ихтаместь! Подоляка возмутило замалчивание Минобороны подвигов спецназа «Ахмат» на Курщине

А ихтаместь! Подоляка возмутило замалчивание Минобороны подвигов спецназа «Ахмат» на Курщине

БлокнотРУ Военный блогер Юрий Подоляка обратил внимание, что в официальных сводках Министерства обороны России, касающихся непосредственно Курской области, почему-то ни слова нет о доблестных бойцах спецназа «Ахмат».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Кошмар
Опять брехун Подоляка, козёл укрожопый, говно на вентилятор набрасывает... Пора бы и угомонить его.
Ответить
7 час.
Андрей
Так где о нем написали, там и ответили..
Ответить
7 час.
Александр Поляков
Так в ахмате соплеменников апти минимально, можно и переименовать, тогда и заметят
Ответить
4 час.
наверх