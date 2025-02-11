-Молчи, когда мужики разговаривают! - заявил мне пьяный попутчик, когда я не дала мужу сыграть с ним в карты на деньги

Всегда с улыбкой читала и слушала истории про неадекватных попутчиков в поезде. У самой-то никогда подобных проблем не было - ровно до прошлых выходных, когда мы, взяв отпуск, отправились в к его родным, которые живут за тысячу километров от нас.