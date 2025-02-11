ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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-Молчи, когда мужики разговаривают! - заявил мне пьяный попутчик, когда я не дала мужу сыграть с ним в карты на деньги

-Молчи, когда мужики разговаривают! - заявил мне пьяный попутчик, когда я не дала мужу сыграть с ним в карты на деньги

Всегда с улыбкой читала и слушала истории про неадекватных попутчиков в поезде. У самой-то никогда подобных проблем не было - ровно до прошлых выходных, когда мы, взяв отпуск, отправились в к его родным, которые живут за тысячу километров от нас.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Был в юности аналогичный случай.Ехали с друзьями на отдых в Гагры.По пути к нам подсели 2 чебурека,и уговорили одного мужика,который ехал без жены,поиграть в карты на деньги.В итоге мужик остался без денег.По приезде,звонил жене и просил прислать деньги,сказал,что украли в поезде.Никогда не связываййтесь с шулерами.
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